Hulk diz "não guardar rancor" de Vítor Pereira mas atira: «Acho que não foi correto comigo...»

Hulk abordou, na véspera do duelo do Brasileirão entre Atlético Mineiro e Corinthians, a relação que teve com Vítor Pereira - que comanda o timão - no FC Porto e na China, no Shanghai SIPG, frisando que o técnico "não foi correto em algumas coisas"."O Vítor treinou-me no FC Porto e fui capitão com ele. Na China aconteceu a mesma coisa, foi muito bom. Sempre o respeitei e desejo o melhor para a vida dele. Mas é uma pessoa que não foi simpática no fim da nossa relação. Acho que não foi correto comigo em algumas coisas", começou por dizer ao jornal brasileiro 'Estadão'.E prosseguiu: "Talvez eu tenha errado com ele em [algum] comportamento. Como ser humano, foi uma deceção a forma como tudo aconteceu. Eu fiz tudo para ajudar. É uma pessoa da qual não guardo rancor, mas não tenho contacto com ele nem faço questão de ter. Desejo felicidades para ele e para a família, mas não faz parte do meu círculo de amizades".Atlético Mineiro e Corinthians, respetivamente 3.º e 2.º classificados do Brasileirão com 32 pontos, menos quatro que o Palmeiras de Abel Ferreira, defrontam-se este domingo pelas 22h.