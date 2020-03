Hulk e Óscar estiveram a 10 minutos de não poder voltar à China

Os internacionais brasileiros Hulk e Óscar, ambos jogadores do Shanghai SIPG, equipa orientada pelo português Vítor Pereira, regressaram, na noite de sábado, à China a apenas 10 minutos do país fechar as fronteiras para todos os estrangeiros.





A norma, tomada por precaução devido ao novo coronavírus e levada a cabo na noite de sábado para domingo, quase deixou os dois jogadores no Brasil, sem qualquer hipótese nem previsão de regresso ao emblema chinês, dado que a medida foi tomada por tempo indeterminado.Já em território chinês, tanto o ex-FC Porto como o ex-Chelsea terão que passar por um período de 14 dias de quarentena obrigatória, mesmo que não tenham apresentado, até ao momento, qualquer sintoma ao novo vírus.Esta que será uma quarentena diferente para ambos, até porque o camisola ‘10’ do Shaghai SIPG viajou para a China sozinho, deixando a família no Brasil, enquanto o número ‘8’ viajou com a família para aquele país asiático.