Hulk leva a melhor sobre Enzo Pérez na Libertadores

Num confronto que colocou frente a frente jogadores com um passado em Portugal, o Atlético Mineiro, de Hulk, venceu o River Plate, de Enzo Pérez, por 1-0, no estádio Monumental de Núñez, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça Libertadores. O golo dos brasileiros foi marcado pelo ex-River Nacho Fernández, que acabou expulso.





Foi a quinta vitória individual de Hulk sobre Enzo Pérez, que não jogará na segunda mão por acumulação de cartões amarelos. O ex-benfiquista e o ex-portista nunca se tinham defrontado na Liga em Portugal, mas sim na Liga dos Campeões, quando o brasileiro rumou para ao Zenit de André Villas-Boas.A primeira vez foi a 16 de setembro de 2014, com um 2-0 do Zenit sobre o Benfica, no Estádio da Luz, num grupo onde também estavam Monaco e Bayer Leverkusen. Hulk marcou o primeiro aos cinco minutos e o belga e ex-Benfica Axel Vitsel aumentou.Dois meses depois, em São Petersburgo, o Zenit venceu 1-0, com um golo de Danny após assistência de Hulk, mas as duas equipas foram eliminadas da competição.A 16 de setembro, mas em 2015, no grupo H, o Zenit venceu o Valencia de Enzo Pérez, por 3-2, no Mestalla. Dois de Hulk e um novamente de Vitsel. Na Rússia o resultado ficou em 2-0 para o Zenit, desta vez sem golos do atual avançado do 'galo', sendo que o emblema russo avançou para os oitavos de final da Champions como líder do grupo. A equipa che, terceira, foi eliminada.Enzo Pérez, de 35 anos e campeão de duas Libertadores (2009 com o Estudiantes e em 2018 com o River) jogou nas águias entre 2011 e 2015. Ganhou duas Ligas, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça de Portugal.Hulk, também de 35 anos, esteve no FC Porto entre 2008 e 2013, ganhou 12 títulos, entre eles o triplete de 2011 (Liga, Taça e Liga Europa). Também é recordado pelo episódio do túnel da Luz em 2009, quando acabou suspenso e esteve sem atuar em 18 jogos.O vencedor do duelo entre River e Atlético Mineiro vai defrontar nas meias-finais o vencedor dos confrontos entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o São Paulo de Hernán Crespo, que não foram além de um empate (1-1) no jogo da 1.ª mão.No outro lado do quadro, o Flamengo arrasou no Paraguai diante do Olimpia, por 4-1 (marcaram De Arrascaeta, Gabigol, que bisou, e Vitinha; Iván Torres apontou o golo dos donos da casa).Vale lembrar que o River de Gallardo está a sofrer continuamente baixas na equipa que foi multicampeã no continente. Nesse contexto, nas últimas horas o emblema argentino acordou a venda de Gabriel Mercado, lateral direito da seleção Argentina, campeã da América, um dos prediletos do treinador dos Millonarios. Partirá ao Sevilha por uns 8 milhões de euros.Já o Mineiro fez uma grande aposta nesta edição da Libertadores, com as contratações de Hulk, do ex-River e capitão do emblema brasileiro, Nacho Fernández, e de Eduardo Vargas.