Hulk volta a ser decisivo em mais uma vitória do Shanghai SIPG de Vítor Pereira

O Shanghai SIPG, orientado pelo técnico português Vítor Pereira, somou esta sexta-feira mais uma vitória na Superliga chinesa (Grupo B) depois de bater o Beijing Guoan por 1-0, em jogo da 13.ª jornada.





O internacional brasileiro Hulk voltou a ser decisivo, tal como na ronda anterior, tendo apontado o único golo do encontro, aos 44 minutos, da marca dos 11 metros.O Shanghai SIPG lidera desta forma o Grupo B com 32 pontos, mais sete que o Beijing Guoan, 2.º classificado com 25.