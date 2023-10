Huntelaar sofre esgotamento e deixa cargo no Ajax

Klaas Jan-Huntelaar vai deixar o cargo de coordenador técnico do Ajax de forma temporária, após sofrer um esgotamento. O antigo goleador holandês, de 40 anos, trabalha na estrutura do clube desde 2022 e estava a acumular a coordenação da equipa B com algumas das funções do ex-diretor desportivo Sven Mislintat, demitido em setembro.Mergulhado numa grave crise, o Ajax é 16º na Eredivisie com 5 pontos em seis jogos.