"I am Zlatan": Filme sobre a carreira de Ibrahimovic chega em setembro

Zlatan Ibrahimovic anunciou nas redes sociais o lançamento do filme "I am Zlatan (Eu sou Zlatan)" a 10 de setembro nos cinemas. O filme biográfico relata a vida do internacional sueco desde os primeiros passos no Malmo até ao sucesso no futebol europeu.





A longa-metragem é interpretada por vários atores, nas diferentes fases da sua vida, e vislumbra ainda pequenos detalhes da vida pessoal, como o divórcio dos seus pais aos dois anos de idade. Para além das polémicas e de alguns episódios marcantes na vida do avançado, o filme exibe ainda algumas imagens de Ibrahimovic a praticar taekwondo.É ainda notória a presença de pessoas importantes na vida do atleta, que a par do próprio, também são representadas por atores. O agente do internacional sueco, Mino Raiola, por exemplo, é retratado pelo ator italiano Emmanuele Aita.As filmagens tiveram início em 2018 e contam com a realização do sueco Jens Sjogren, naquela que é uma adaptação ao livro biográfico lançado em 2014, também com o nome "Eu sou Zlatan".