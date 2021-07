Rafael da Silva: «Íamos na autoestrada e o Anderson gritava ''McDonald's, McDonald's'»

Quando em 2007 Anderson trocou o FC Porto pelo Manchester United, numa transferência a troco de 31,5 milhões de euros, poucos estariam próximos de imaginar aquilo que se seguiria para o então jovem brasileiro de 19 anos. Na altura apontava-se o criativo como uma das estrelas do futuro, mas a verdade é que depois da saída dos dragões nada mais lhe correu bem.





A passagem por Manchester ainda teve alguns momentos de glória e ninguém lhe pode tirar do currículo os nove títulos conquistados em Old Trafford (com destaque para quatro campeonatos e uma Champions), mas no capítulo individual esperava-se muito mais. E a culpa, sabe-se agora foi... dos hambúrguers. Pelo menos é isso que refere que Rafael da Silva, antigo colega de equipa de Anderson, numa passagem da autobiografia que escreveu juntamente com o seu irmão gémeo Fábio."Podíamos estar no autocarro da equipa, passávamos por uma área de serviço na autoestrada e o Anderson saltava quase de forma impulsiva e começava a gritar 'McDonald's, McDonald's'. O rapaz era maluco, mas adorava-o", começa por escrever o defesa brasileiro.E esse foi mesmo o grande problema de Anderson. A comida. Porque com a bola, explica Rafael, o compatriota era um mágico. "Basta dar-lhe uma bola de futebol, dar-lhe liberdade e por vezes, conseguindo uma boa sequência de jogos, conseguia jogar como os melhores. Não apenas isso, mas quando ele jogava bem, nós jogávamos um futebol brilhante. Ele sofreu algumas lesões complicadas e depois teve esses problemas com a alimentação e tudo isso afetou-o. Não é coincidência o facto de ter tido a sua melhor forma quando teve muitos jogos nas pernas, pois nessa altura foi quando não comia tanto"."Digo uma coisa sobre ele: se tivesse sido mais profissional, podia ter sido o melhor do mundo. Digo-o com a maior das seriedades. Não sei se ele alguma vez levou alguma coisa a sério. A questão é que ele amava a vida e vivia-a de uma forma fácil e casual. De certa forma isso foi uma qualidade, pois foi algo que o tornou popular, num dos mais populares no clube. Mas depois acabava por comer tudo o que lhe aparecia à frente", lembra o defesa brasileiro, que agora, aos 31 anos, atua no Istanbul Basaksehir.Quanto a Anderson, deixou o futebol no ano passado, depois de uma carreira sempre em queda desde que chegou ao Man. United. Fiorentina, Internacional, Coritiba e Adana Demirspor foram os clubes seguintes, mas nunca com futebol que confirmasse aquilo que Rafael (e muitos analistas) previam...