Ibrahimovic ataca sistema de disputa da MLS: «O playoff é uma m...»

Zlatan Ibrahimovic não concorda com o sistema de disputa da fase final do campeonato norte-americano. As 8 melhores equipas da fase regular disputam um playoff, o que para o avançado sueco dos LA Galaxy não faz sentido, pois isto faz o resto da época parecer um desperdício de tempo.





"Não interessa se perdes ou ganhas, só tens de ir ao playoff e ganhar. Como se pode ter a mentalidade certa se basta chegar ao playoff? Este sistema é uma m... Para mim, a mentalidade correta é trabalhar todos os dias, a forma como se treina é a forma como se joga. Os resultados em cada jogo são importantes. Aqui, és 7.º classificado, entras no playoff e ganhas. Como podes estar motivado 24 horas por dia? É difícil...", referiu o sueco.