Ibrahimovic avalia MLS: «Sou como um Ferrari no meio de Fiats»

Zlatan Ibrahimovic, avançado dos LA Galaxy, já nos habituou a algumas declarações polémicas e desta vez decidiu fazer um auto-elogio para falar do nível da Major League Soccer.





"A MLS não é do nível do futebol europeu, para ser sinceiro. Antes, jogava com futebolistas que estavam ao meu nível ou próximo dele, o que ajudava o jogo a fluir melhor. Agora, é como se eu fosse um Ferrari no meio de Fiats. O que acontece é que o Ferrari pode virar um Fiat ou o Fiat virar um Ferrari", considerou o avançado sueco.O sueco, de 37 anos, chegou à MLS em 2018 e esta temporada já apontou 13 golos em 16 jogos. Daí que não seja de estranhar que Ibra dê respostas demolidoras , quando o comparam com outros jogadores da liga, como Carlos Vela, dos Los Angeles FC.