Ibrahimovic conta como tentou boicotar a sua transferência para o PSG

Zlatan Ibrahimovic vai lançar dentro em breve a sua biografia mas o jornal sueco 'Aftonbladet' avança com uma história que ao que parece vai aparecer na obra. Tem a ver como a forma como o avançado tentou não ir para o PSG, onde alinhou entre 2012 e 2016.No verão de 2012, depois do Europeu, estava Zlatan de férias, confiante que ia continuar no Inter pois Adriano Galliani, vice-presidente do clube italiano, tinha-lhe garantido que não ia ser vendido."Estava na minha casa de verão em Vaxholm e tinha acabado de montar a moto de água. De repente, vi que tinha cinco chamadas perdidas do Mino Raiola [o seu empresário]", conta o agora avançado dos LA Galaxy."Ele disse-me que o Leonardo ia telefonar-me. Pus-me a pensar quem seria o Leonardo, até que caio em mim e percebo que ele estava a falar do diretor desportivo do PSG", contou 'Ibra', que avisou logo que estava comprometido. "Disse ao Mino 'olha lá, não vou responder ao Leonardo porque o Galliani garantiu-me que não iam vender-me'. Mas o Mino respondeu 'sim, eu sei disso, mas já estás vendido'."Todavia, o avançado não estava com vontade de se mudar para Paris e resolveu complicar a transferência. "Quando falei com o Mino disse-lhe que íamos tornar as coisas muito difíceis para o PSG. Ia dizer-lhes que queria o mesmo salário que recebia no Inter e ia exigir tanta coisa que acabariam por desistir. Comentei com a minha mulher que nunca aceitariam as minhas exigências. Mas 20 minutos depois o Mino mandou-me uma mensagem que dizia 'aprovaram tudo'."E assim Ibra teve de se mudar para Paris, onde ficou até 2016. "Depois não houve forma de dizer que não. Aceitei porque sou um homem de palavra e quando digo algo mantenho até ao fim."