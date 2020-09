Ibrahimovic 'atira-se' ao selecionador sueco: «Pessoas incompetentes a ocupar os lugares errados»

Zlatan Ibrahimovic não tem papas na língua e lançou duras críticas ao selecionador sueco, Janne Andersson, após a derrota frente à França, sábado, em jogo da Liga das Nações - Suécia e França integram o grupo de Portugal, que goleou a Croácia.





Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) September 6, 2020

"Que piada de merda. Outra prova. Pessoas incompetentes a ocupar os lugares errados e a esmagar o futebol sueco", escreveu Ibrahimovic na sua conta de Twitter.O avançado do AC Milan não gostou que Dejan Kulusevski tivesse começado o jogo frente à formação gaulesa no banco, entrou apenas aos 70 minutos, e 'disparou' contra Janne Andersson.Aliás, no final do encontro, o jovem avançado da Juventus afirmou mesmo que gostava de ter tido mais minutos em campo na sua estreia pela seleção sueca: "Espero jogar mais no próximo jogo e espero poder fazer a diferença", referiu ainda. Um comentário que mereceu uma reação do selecionador: "É preciso tempo para que possa adaptar-se ao novo ambiente, mas jogou bem. Depois veremos se terá mais minutos de jogo de terça-feira. É um grande jogador e vai crescer na seleção."Na terça-feira a Suécia defronta Portugal, às 19h45, na segunda ronda do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.