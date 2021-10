Ibrahimovic e a comparação entre o 'seu' PSG e o atual: «Nós éramos uma equipa, eles não são»

Zlatan Ibrahimovic continua a brilhar no AC Milan e, se depender do avançado, os 40 anos não vão fazer com que o brilho se dissipe nos próximos tempos. Numa entrevista à Téléfoot, o avançado sueco falou sobre o período que vive em Itália, o futuro e sobre o tempo que passou no PSG, tendo sido, como é hábito, igual a si próprio no que ao ego diz respeito.





"Se estou surpreendido pelas minhas boas exibições? Não, sou o melhor. Não é possível ficares surpreendido quando és o melhor", disse o jogador ao ser questionado sobre o momento que vive no AC Milan.O sueco tem já 40 anos, contudo a idade não parece pesar-lhe e admite continuar a jogar por bastante tempo, afirmando que os rossoneri podem não ser o seu último clube."Quero provar a toda a gente que 40 é só um número. Ainda consigo fazer o que amo. Não consigo jogar como jogava há cinco ou dez anos, mas sou mais esperto e tenho mais experiência. Não tenho nada a provar mas não me quero arrepender quando me retirar e pensar que poderia ter continuado. Vou continuar enquanto não for deixado de parte ou me for dito que estou mesmo acabado", explicou o jogador."Se o Milan será o meu último clube? Não tenho a certeza… eu quero jogar enquanto puder, Se eles decidirem que não me querem mais e eu achar que ainda consigo continuar, vou continuar", disse.Ibrahimovic falou ainda do tempo em que foi a estrela maior na equipa do PSG e comparou esse período com a atual equipa parisiense."Quando o PSG foi comprado, fui um dos primeiros a assinar com eles. Tenho orgulho nisso. Sem mim, o PSG não se teria tornado naquilo que hoje é. Algumas pessoas acham que fui para lá por dinheiro, pela cidade ou pela vida. Não. Eu fui para lá e tudo mudou", contou.Ibra aproveitou ainda para falar sobre Mbappé e Messi, peças fulcrais no atual plantel da equipa de Pochettino."Adoro o Mbappé mas ele não tem feito o suficiente. Ele pode vir a tornar-se muito forte se estiver disposto a sofrer. Ele precisa de provar sangue e andar sobre fogo. Se ele se rodear de pessoas que lhe dizem que ele não é bom o suficiente, vai tornar-se no melhor", disse acrescentando: "O PSG é um bom desafio para Messi. Vai experimentar algo novo depois de um longo período no Barcelona e está num clube muito ambicioso e que quer ganhar e crescer"Porém, apesar de o sueco admitir que o atual plantel do PSG é muito bom, Ibrahimovic tem uma certeza: "Se a equipa de hoje é melhor do que a da minha era? Não, nós éramos uma equipa. Hoje em dia eles não são."