Ibrahimovic em 'bate boca' com lenda do hóquei no gelo: «Se não conheces a pessoa deves estar calado»

Nem mesmo no seu país natal Zlatan Ibrahimovic é um nome consensual. Este fim de semana, na sequência do regresso à seleção sueca, o avançado do AC Milan envolveu-se num 'bate boca' na imprensa com outro nome lendário do desporto do país, o antigo hoquista no gelo Börje Salming, tudo por conta dos seus gesto.





"Quero ser claro: respeito o Zlatan por aquilo que faz. É incrível, especialmente na sua idade. Contudo, não gosto do seu estilo, dos seus gesto e o que diz quando atinge o que quer. Não podes ter sempre as coisas que queres e, quando isso acontece, tens de respeitar os outros. Questiono-me por que razão ele faz isso tantas vezes. Ele não pode fazer o que bem lhe apetece só porque é melhor jogador do que os outros", atirou o antigo craque do hóquei no gelo, de 69 anos, em declarações ao 'Aftonbladet'.Ibra não demorou a reagir e, após o duelo com o Kosovo, deixou uma resposta bem ao seu jeito. "Ouvi que o Börje Salming abriu a boca e disse alguma coisa sobre eu gesticular no campo, mas se não conheces a pessoa deves manter a boca fechada. Porque não é o facto de teres levado com o puck [disco no hóquei no gelo] na cara que faz com que estejas sempre certo. Ele devia tratar de si e eu trato de mim", respondeu.