Ibrahimovic faz hat trick mas não se cala

Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco dos LA Galaxy, apontou um hat trick perfeito (os golos foram marcados de forma consecutiva), frente ao Los Angeles FC, no dérbi da cidade dos anjos, na última madrugada. O jogador sueco operou a reviravolta no marcador, já que a sua equipa perdia por 0-1 quando Zlatan arrancou para mais uma exibição de luxo na sua carreira, colocando os Galaxy a vencer por 3-1. O jogo acabou 3-2.

Os dois golos do adversário foram apontados por Carlos Vela, avançado mexicano, que foi duramente criticado pelo artilheiro de 37 anos, no decorrer desta semana. Durante uma conferência de imprensa, um jornalista questionou Ibrahimovic se considerava Carlos Vela o melhor jogador da MLS e a resposta foi... à Zlatan: "O melhor jogador da liga sou eu, de longe. Com 30 anos (idade do mexicano) estava a jogar na Europa, não nos EUA". O dianteiro também tinha criticado a própria MLS, dizendo: "Sou um Ferrari no meio de Fiats..."

No final do encontro, Ibrahimovic foi apanhado pelas câmaras de televisão a insultar um dos técnicos adjuntos dos Los Angeles FC: "Volta para casa, seu otário [tradução politicamente correta]". Já perante os jornalistas que o questionaram se estes golos foram a prova de que é realmente o melhor da MLS, Zlatan voltou a ser ele próprio: "Não me ofendas, por favor. Não preciso de provar nada a ninguém, mesmo que não tivesse marcado qualquer golo hoje [ontem]."