Ibrahimovic: «Não tenho nada a menos do que Cristiano Ronaldo e Messi»

Zlatan Ibrahimovic é conhecido pelas habilidades dentro do campo, mas as declarações que faz fora dele são, muitas vezes, motivo de notícia. Desta vez o atacante de sueco, ao seu estilo, falou de Ronaldo e Messi à 'France Football' e, como habitual, não se poupou nas palavras.





"Se falarmos sobre qualidades intrínsecas, não tenho nada a menos que Messi e Ronaldo. Se considerarmos os troféus… sim, eu não ganhei a Champions League. Mas não sei o que está na base da decisão da Bola de Ouro. Não sou obcecado por isso. Quando o coletivo funciona, o individual beneficia: o individual não pode ser bom se a equipa não for boa. No final de contas, acho que sou o melhor do Mundo", disse o jogador do AC Milan.Antes de terminar, Ibra, que nunca venceu a Bola de Ouro, fez questão de esclarecer o que sente relativamente ao prémio de melhor jogador mundial do ano, que está a cargo da revista francesa: "Se me faz falta [Bola de Ouro]? Pelo contrário, ela é que sente a minha falta".O internacional sueco falou ainda dos planos que tem para a 'reforma': "Depois da minha carreira quero desaparecer. Quando vives neste mundo tanto tempo como eu sabes o que passaste mental e fisicamente. Então, só quero desaparecer e desfrutar da minha vida".