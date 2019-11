Ibrahimovic recebeu ameaças de morte: mensagens de ódio não param

Incrível: adeptos do Malmö não perdoam 'traição' e vandalizam estátua de Ibrahimovic Incrível: adeptos do Malmö não perdoam 'traição' e vandalizam estátua de Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic anunciou a entrada no Hammarby como coproprietário do clube sueco e a notícia não caiu nada bem junto dos adeptos do Malmö, conjunto que o avançado considera como a sua equipa do coração. Os fãs do Malmö quiseram deixar claro o seu descontentamento para com Ibrahimovic e acabaram por vandalizar a estátua do jogador que se encontra colocada no estádio do clube e que mereceu prontamente pedidos de remoção, além de terem perpetrado igualmente atos de vandalismo na casa do sueco."Ele virou as costas à cidade que fez dele o que é hoje", frisou o vice-presidente da associação de adeptos do Malmö, Kaveh Hosseinpour, à imprensa sueca. Enquanto na estátua colocada no estádio do Malmö os adeptos taparam a cabeça da figura, colocaram uma tampa de sanita e fizeram deflagrar pirotecnia, nas paredes da casa de Ibrahimovic, os seguidores do clube sueco deixaram mensagens de ódio: "Morre, cigano" ou "Judas". E até um peixe entalado foi colocado nas imediações da casa do jogador, de 38 anos, que já apresentou queixa na polícia."Foi aberto um inquérito por vandalismo e ameaças de natureza racista. Ibrahimovic é parte civil no processo", comunicou a polícia sueca, sendo que, segundo a imprensa do país, Ibra terá mesmo recebido ameaças de morte.