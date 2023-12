Icardi acabou dérbi de Istambul com o olho negro: Wanda Nara decidiu ser solidária e... fez o mesmo

Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasinin ve 26 kameranin göremedigini paylasiyor ve yine onlarin yerine utaniyoruz ??



A véspera de Natal na Turquia contou com um sempre quentinho dérbi entre Galatasaray e Fenerbahçe, que apesar de ter acabado a zeros foi repleto de incidências. Uma delas envolveu o sempre polémico Mauro Icardi, que a determinado momento da partida se queixou bastante de um possível penálti por agressão de um adversário e um outro por um empurrão que o fez chocar com o poste.Em ambos os lances o árbitro nada marcou e o jogo prosseguiu até final, mas ao que parece o lance deixou o avançado do Gala bem marcado. Nas redes sociais, depois da partida, o Galatasaray partilhou uma foto na qual é possível ver Icardi com um olho negro, alegadamente por conta do tal lance no interior da área com Alexander Djiku.Também nas redes sociais, já de forma aparentemente bem mais humorada, o dianteiro partilhou fotos do seu Natal em família, com uma insólita manifestação de solidariedade de Wanda Nara, que decidiu pintar o olho... para ficar também ela com o olho negro.