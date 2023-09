Icardi e Aktürkoğlu tentaram penálti à Cruyff e o resultado foi desastroso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diante do Istanbulspor, o Galatasaray até está na frente e Mauro Icardi inclusivamente marcou um golo, mas a partida em atraso da jornada 3 da Liga turca teve também um momento caricato e algo embaraçoso para o avançado argentino. Tudo aconteceu aos 36 minutos, quando na cobrança de um penálti o dianteiro e Aktürkoglu tentaram uma cobrança à Cruyff. A ideia foi boa, mas Icardi estava claramente com a pontaria desafinada. A cara do técnico Okan Buruk diz tudo...