IFAB avalia uso de cronómetro no futebol

O International Board (IFAB), órgão que define as regras do futebol, realiza amanhã, em Londres, mais uma reunião para discutir eventuais mudanças. E uma das mais significativas poderá ser a alteração da contagem do tempo de jogo, estando em cima da mesa a hipótese de se passar a parar o cronómetro sempre que a bola não estiver em jogo.





A regra do fora de jogo também pode ser mudada, de forma a permitir que o atacante possa estar em jogo sempre que tiver qualquer parte do corpo na linha do penúltimo defesa.