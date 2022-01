Impacto da covid nos campeões de 8 Ligas: Sporting com menos receita mas com plantel mais valioso

A 6.ª edição do 'The European Champions Report', da KPMG Football Benchmark, revela que as contas dos campeões das 8 principais ligas europeias - além dos 'big five', Portugal, Turquia e Holanda - sofrem ainda grande impacto pelos efeitos da covid-19. Incluindo o Sporting.Segundo o documento, as receitas totais da maioria dos clubes ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia, com muitos dos campeões nas várias ligas a registar perdas no exercício que fechou em maio/junho de 2021.Embora existam "exceções notáveis" (Manchester City e Inter), a tendência observada foi que as receitas operacionais - duramente atingidas por uma perda quase total de receita de jogos, mas atenuadas por receitas comerciais e de transmissão televisivas estáveis ??ou crescentes - não poderiam compensar os custos geralmente altos com pessoal e a diminuição das receitas decorrente da venda de jogadores.O Manchester City foi o único clube campeão das oito ligas a registar não apenas um crescimento anual nas receitas operacionais totais, mas também a superar a sua receita total da última temporada pré-covid-19 de 2018/19. O rendimento total de 644 milhões de euros dos citizens, o mais alto entre os campeões, "é dez vezes superior ao do Besiktas (59 milhões) ou ao do Sporting (64 milhões)".Mais informa o relatório que "o Ajax e o Sporting sofreram uma diminuição nas receitas operacionais, um aumento moderado nos custos com o pessoal e, consequentemente, um aumento da relação custo-benefício do pessoal, com uma queda no resultado final".Já no que diz respeito ao valor de mercado das equipas, o Sporting viu o seu plantel valorizar desde janeiro de 2020. Quatro campeões registaram uma diminuição no valor dos seus futebolistas nos últimos dois anos - Manchester City, Ajax, Atlético Madrid e Inter - mas o Besiktas, o Lille, o Sporting e o Bayern Munique conseguiram aumentar o valor de mercado de seus jogadores.O plantel do Sporting, de acordo com o relatório, vale agora 213 milhões, mais 20 por cento relativamente a janeiro de 2020.