Imprensa escocesa diz que Gattuso pode suceder a Gerrard no Rangers

O Rangers procura novo treinador e a imprensa escocesa garante que Gennaro Gattuso poderá suceder a Steven Gerrard, que ontem foi oficializado no Aston Villa Gattuso representou os 'protestantes' de Glasgow na fase inicial da carreira de jogador em 1994 e 1995 e, segundo o jornal escocês 'Daily Record', fontes próximas ao italiano admitem o regresso de 'Rino' ao futebol escocês. O mesmo jornal adianta que Gattuso sempre demonstrou grande apreço pelo Rangers, sobretudo por ser casado com uma escocesa.O técnico de 42 anos está sem clube desde que deixou o comando do Nápoles no final da época passada. No início da presente temporada foi apresentado pela Fiorentina, mas saiu duas semanas depois sem sequer iniciar os treinos, por alegadas divergências com os responsáveis do clube viola relativamente ao mercado de transferências.Gattuso treinou também o AC Milan entre 2017 e 2019, após experiências em clubes como Sion, Palermo, OFI Creta e Pisa.