Imprensa turca avança que Fenerbahçe prepara-se para despedir Vítor Pereira

O jornal turco 'Fanatik' escreve esta terça-feira que o Fenerbahçe decidiu despedir o treinador Vítor Pereira, adiantando que o anúncio oficial deve estar para breve.A equipa não ganha há quatro jornadas no campeonato - está na 7.ª posição, a 10 pontos do líder Trabzonspor - e a publicação adianta que os dirigentes decidiram procurar uma nova solução.Além dos maus resultados é também apontado o facto de o treinador português apostar sempre no mesmo esquema tático, a par dos problemas que alegadamente teve com Mesut Ozil e Dimitrios Pelkas no balneário.Esta é a segunda passagem de Vítor Pereira no Fenerbahçe; o treinador português já tinha liderado os turcos em 2015/16.