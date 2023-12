Incrível: equipa de Schjelderup teve (de longe...) o melhor ataque da Conference League e acabou eliminada

As equipas que são eliminadas nas múltiplas competições apresentam normalmente registos estatísticos paupérrimos, porém, a jornada europeia de ontem revelou um caso verdadeiramente atípico. O Nordsjaelland, que tem Schjelderup (emprestado pelo Benfica) nas suas fileiras, terminou a fase de grupos da Conference League com o ataque mais certeiro e o segundo melhor registo de diferença de golos (+ 10), mas a verdade é que este notável desempenho não evitou a… eliminação.É caso para se dizer que fez história. Sim, porque muito dificilmente será repetido um percurso como este. Depois de ‘atropelar’ Fenerbahçe (6-1) e Ludogorets (7-1) e acabar com 17 golos marcados ao cabo de seis jornadas, o que se traduz praticamente numa média de 3 golos por jogo, a turma dinamarquesa ficou em 3.º lugar no Grupo H, com 10 pontos, precisamente a dois das formações turca e búlgara, e disse adeus às competições do velho continente.Para se ter uma noção, entre as 96 equipas que disputam as três provas europeias (Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference), somente o Bayer Leverkusen, com 19, e o Manchester City, com 18, superaram o registo ofensivo do Nordsjaelland. Incrível.