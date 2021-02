Incumprimento de medidas de biossegurança no Girabola sancionado com multas

A comissão organizadora do campeonato angolano de futebol manifesta "preocupação com o incumprimento" das medidas de prevenção contra à covid-19 nos estádios por parte de adeptos, admitindo aplicar multas e jogos à porta fechada.

Em comunicado tornado público e que a agência Lusa teve hoje acesso, a Federação Angolana de Futebol (FAF) afirma que "tem se verificado, em alguns jogos do campeonato, de forma amiúde, o incumprimento total das normas de biossegurança por parte dos clubes organizadores e do público".

Angola vive, desde 16 de maio passado, situação de calamidade pública, cuja nona prorrogação está em vigor, visando conter a propagação da covid-19.

A 43.ª edição do campeonato angolano de futebol teve início na segunda quinzena de dezembro de 2020 e o público retomou aos estádios apenas em 18 de janeiro de 2021, limitado a 10% da capacidade máxima do recinto.

O distanciamento físico e a obrigatoriedade do uso da máscara facial por parte do público consta das disposições do decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública em Angola.

A FAF exorta, no comunicado, os organizadores dos jogos a garantirem o respeito das medidas de prevenção à covid-19, ou, observa, "estarão sujeitos a multas pecuniária e, em caso de reincidência, a sanção será agravada".

Segundo a mesma fonte, a realização de jogos à porta fechada pode ser uma das penalizações.

O Girabola 2020/21, liderado pelo Petro de Luanda, com 19 pontos, faz disputar hoje a 11.ª jornada.

O Interclube, segundo classificado da prova e treinado pelo português Ivo Campos, recebe no estádio 22 de Junho, em Luanda, o Sagrada Esperança.

Já o 1º de Agosto, tetracampeão em título e comandado pelo português Paulo Duarte, defronta, no estádio 11 de Novembro, a Académica de Lobito. Os 'agostinos' têm sete jogos em atraso.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Angola soma, desde o início da pandemia, 20.329 casos, dos quais 966 ativos, 18.929 recuperados e 494 óbitos.