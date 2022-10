Independiente del Valle conquista Taça Sul-Americana pela segunda vez

Os equatorianos do Independiente del Valle conquistaram este sábado pela segunda vez a Taça Sul-Americana, a Liga Europa da CONMEBOL, ao vencerem na final os brasileiros do São Paulo por 2-0, em Córdoba, na Argentina.

No Estádio Mario Alberto Kempes, o conjunto do Equador repetiu o título de há três anos, então na primeira final a uma só mão, num jogo em que os protagonistas foram dois argentinos, Lautaro Diaz e Lorenzo Faravelli.

Diaz inaugurou o marcador aos 13 minutos, após assistência de Faravelli, e, na segunda parte, aos 67, os papéis inverteram-se, com o Independiente del Valle a colocar as duas 'mãos' no troféu.

O encontro acabou à boa maneira sul-americana, com duas expulsões, na formação brasileira, primeiro do também argentino Jonathan Calleri, aos 90+3 minutos, por acumulação de amarelos, e depois de Diego Costa, com vermelho direto, aos 90+6.

Com o triunfo na edição de 2022, o conjunto equatoriano igualou na liderança do palmarés da prova os argentinos do Boca Juniors (2004 e 2005) e do Independiente (2010 e 2017) e ainda os brasileiros do Athletico Paranaense (2018 e 2021).