Independiente del Valle de Renato Paiva bate Universitario em jogo com duas expulsões

O Independiente del Valle ganhou este domingo (3-2) na visita ao Universitario, num jogo duro com nove cartões amarelos e dois vermelhos, e a formação treinada pelo português Renato Paiva segue no segundo posto na Liga de futebol do Equador.

Villalva abriu o ativo para o Universitário, aos 11 minutos, mas os forasteiros deram a volta ao marcador ainda antes do intervalo, em apenas dois minutos, primeiro por Ortiz (38) e depois por Arce (39).

No segundo tempo, Quintero igualou a contagem, aos 63, mas, aos 84, Sornoza deu a vitória aos comandados do técnico luso (ex-Benfica B).

Com cinco cartões amarelos para o Universitario, e quatro para o Independiente del Valle, a partida terminou com uma expulsão para cada lado: Ortiz (90+1) e Tutalcha (90+3).

Ao somar três pontos, nesta partida da 13.ª jornada da primeira fase do campeonato equatoriano, o Independiente del Valle continua na segunda posição, com 26 pontos, os mesmos do líder Barcelona de Guayaquil, que joga na segunda-feira frente ao Deportivo Cuenca.

Além de pressionar o primeiro classificado, o Independiente del Valle, campeão em título, defendeu-se do ataque do LDU Quito, que segue em terceiro com 25 pontos, após vencer o Delfin (3-2).