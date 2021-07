Independiente Del Valle de Renato Paiva cai nos 'oitavos' da Taça Sul-americana

O Independiente Del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, foi esta madrugada eliminado nos oitavos de final da Taça sul-americana, ao empatar 1-1 no reduto do RB Bragantino.

Em Bragança Paulista, os equatorianos, que tinham perdido em casa por 2-0, ainda sonharam, com um golo madrugador de Fernando Guerrero, aos quatro minutos, mas os brasileiros resolveram a eliminatória aos 52', por Tomás Cuello.

Guerrero faturou na sequência de um cruzamento da direita de José Hurtado, mas, apesar desse golo, foi o Bragantino que 'mandou' em toda a primeira parte e no início da segunda, até marcar, por Cuello, após dominar com o peito um passe de Aderlan.

Após o empate, o Independiente Del Valle, que ficou a dois golos dos 'quartos', assumiu, finalmente, o jogo e poderia ter marcado, por Faravelli (55 minutos) e José Hurtado (60), mas o Bragantino recuperou rapidamente o controlo dos acontecimentos.

Ao contrário dos equatorianos, a outra equipa comandada por um técnico português, o Athletico Paranaense, de António Oliveira, conseguiu o apuramento para os quartos de final, ao afastar na terça-feira o América de Cali. O conjunto de Curitiba vai defrontar a Liga de Quito, do Equador, que afastou surpreendentemente os brasileiros do Grêmio, ao vencer em Porto Alegre por 2-1, após o desaire caseiro por 1-0. Como os golos fora continuam a valer nas competições da América do Sul, o que deixou de acontecer nas provas da UEFA, a Liga de Quito seguiu em frente.