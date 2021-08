Independiente del Valle de Renato Paiva goleia e sobe à liderança no Equador

O Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, goleou na receção ao Macara, por 4-0, e subiu à liderança da Liga equatoriana, após a segunda jornada.

Os quatro golos foram marcados aos 10, 18, 70 e 89 minutos, pelo avançado argentino Jonatan Bauman, pelo médio Fernando Gaibor, pelo avançado Alan Minda e pelo médio Brian Garcia, respetivamente.

Com este triunfo, a equipa de Renato Alves assumiu a liderança do campeonato, com seis pontos, partilhada com mais cinco equipas, o Nueve de Octubre, a Universidad Católica, o Barcelona Sporting Club e o Guayaquil City, todos com os mesmos seis pontos, enquanto o Macara caiu para o último lugar, sem nenhum ponto somado.