Independiente del Valle, de Renato Paiva, na final do campenato equatoriano

O Independiente del Valle, orientado pelo português Renato Paiva, garantiu no sábado a presença na final do campeonato equatoriano, apesar do empate 1-1 em casa do Cuenca, na 15.ª e última jornada da segunda fase.

A equipa de Renato Paiva entrou para esta ronda praticamente com o triunfo na segunda volta assegurado, uma vez que detinha três pontos sobre o 9 de Octubre, além de uma vantagem de nove golos, tendo o empate assegurado definitivamente o triunfo no segundo turno, mesmo com o seu adversário ainda a ter de disputar hoje o seu encontro.

Na final, o conjunto de Renato Paiva, equipa que procura ainda o seu primeiro título equatoriano, vai defrontar o Emelec, já 14 vezes campeão.

O Independiente vai disputar a primeira mão da final em casa, no Quito, no dia 05 de dezembro, deslocando-se a casa do Emelec, em Guayaquil, no dia 12 do mesmo mês, para a segunda mão.