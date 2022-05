Independiente del Valle de Renato Paiva perde e atrasa-se na Liga equatoriana

O Independiente del Valle, orientado pelo português Renato Paiva, perdeu este domingo em casa com o Mushuc Runa e atrasou-se na luta pela liderança da Liga equatoriana.

Os visitantes carimbaram a vitória graças ao golo solitário do avançado argentino Santiago Giordana, anotado aos 71 minutos, num encontro da 14.ª jornada em que a equipa da casa sofreu ainda outro revés, com a expulsão, por acumulação de amarelos, de Beder Caicedo já nos descontos.

O conjunto de Renato Paiva desaproveitou assim o deslize do líder Barcelona de Guayaquil, que perdeu na visita ao Aucas e continua com 27 pontos, e vê o Universidad Católica ultrapassá-lo no segundo lugar da Liga do Equador, embora ambos somem 26 pontos.