Independiente del Valle de Renato Paiva vence e lidera provisoriamente no Equador

O Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, venceu este sábado na visita ao Mushuc Runa 2-0, na terceira jornada da Liga equatoriana de futebol, e assumiu a liderança isolada da prova.

Um 'bis' do avançado argentino Jonatan Bauman, aos 15 e 82 minutos, o último na transformação de uma grande penalidade, quebrou a resistência da equipa da casa e garantiu o triunfo à equipa dirigida pelo ex-treinador da formação do Benfica.

Os três pontos somados permitem ao Independente del Valle subir provisoriamente à liderança no Equador, com nove pontos, mais três do que um quarteto de perseguidores, o Nueve de Octubre, o Universidad Católica, o Barcelona Sporting Club e o Guayaquil City, todos com seis pontos, mas menos um jogo.