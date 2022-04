Independiente del Valle de Renato Paiva vence e sobe ao 5.º lugar no Equador

O Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, venceu esta quarta-feira na receção ao Deportivo Cuenca, por 2-0, na 9.ª jornada da I Liga equatoriana de futebol, e subiu ao 5.º lugar.

O avançado Jonatan Bauman foi a figura do jogo ao marcar os dois golos do campeões equatorianos, o primeiro aos 28 minutos, na execução de um penálti, e o segundo aos 67, já depois do Deportivo Cuenca ter ficado reduzido a 10 unidades por expulsão de Garcia Basso, aos 62.

Com este triunfo, o Independiente del Valle subiu ao quinto lugar, com 14 pontos (em nove jogos), os mesmos da Universidad Catolica (oito jogos) e do Emelec (oito jogos), terceiro e quarto classificados, respetivamente, mas a liderança pertence ao Barcelona de Guayaquil, com 19 (oito jogos), seguido da Liga de Quito, em segundo, com 16 (oito jogos).