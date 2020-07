Independiente renova com o irmão de Kun Agüero e a decisão não é inocente

Na história do futebol encontramos muitas vezes negócios surpreendentes e da Argentina chega mais um. Mauricio del Castillo, irmão de Kun Agüero, renovou contrato com o Independiente e a explicação é insólita.





A 'FoxSports Brasil' escreve que esta decisão não é inocente e que pretende atrair o seu irmão e estrela do Manchester City... Kun Agüero. O avançado de 32 anos, também formado no Independiente, deixa marca por onde passa. Tanto em Madrid - 5 anos com a camisola do Atlético - ou em Manchester - onde está desde2011, acumulando 254 golos. Kun é assim aliciado a regressar ao clube que o viu crescer, depois da cirurgia ao joelho esquerdo que o afastou do resto da temporada.Formado no Independiente, Mauricio del Castillo nunca chegou a estrear-se pela equipa principal. Como sénior foi emprestado ao Deportivo Morón, passou pelo Defensores de Belgrano e, por último, defendeu o Tristán Suárez.