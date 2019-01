Índia conquista primeiro triunfo na Taça da Ásia em mais de 50 anos

A Índia conseguiu este domingo o primeiro triunfo na Taça da Ásia desde os dois obtidos na edição de 1964, há mais de 50 anos, ao golear a Tailândia por 4-1, em encontro do Grupo A.Em Abu Dhabi, Sunil Chhetri, aos 27 e 46 minutos, o primeiro de penálti, Anrirudh Thapa, aos 68, e Jeje Lalpekhlua, aos 80, apontaram os tentos do conjunto indiano, enquanto Teerasil Dangda faturou para os tailandeses, aos 33.A seleção indiana foi segunda na estreia em fases finais da Taça da Ásia, em 1964, mas, depois disso, não tinha conseguido qualquer triunfo, em duas participações: um empate e três derrotas em 1984 e três desaires em 2011.Por seu lado, a Tailândia está a cumprir a sua oitava participação na fase final da Taça da Ásia, tendo como melhor registo o terceiro posto de 1972.Com este resultado, a Índia isolou-se na liderança do Grupo A, com três pontos, contra um dos anfitriões Emirados Árabes Unidos e do Bahrain, que empataram a um golo no sábado, no encontro de abertura da prova.No primeiro jogo do dia de hoje, a Austrália, detentora do título, entrou da pior forma na competição, ao perder por 1-0 com a Jordânia, em encontro do Grupo B, disputado em Al Ain, por culpa de um tento de Anas Bani Yaseen, aos 26 minutos.O outro jogo do grupo disputa-se ainda hoje, entre a Síria e a Palestina.Na segunda-feira, entram em ação a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que defronta as Filipinas, e o Irão, de Carlos Queiroz, perante o Iémen.A Taça da Ásia de 2019 arrancou no sábado e termina em 1 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.