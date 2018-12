Índia: Tornou-se goleador mais jovem da história... até que lhe descobriram a verdadeira idade

Gourav Mukhi é por estes dias um dos nomes mais falados no futebol indiano, mas não pelas melhores razões. Bem, inicialmente até o foi, mas o cenário mudou de figura quando se percebeu que este jogador do Jamshedpur tinha mentido... à grande e à descarada.A história conta-se de forma rápida: em outubro, diante do Bengaluru FC, Mukhi fez o golo do empate a dois da sua equipa em jogo da Superliga indiana, um tento que o colocou como o jogador mais jovem da história a marcar na prova, com apenas 16 anos. O problema é que o avançado não tinha 16. Nem lá perto!Praticamente dois meses volvidos, e após uma investigação conduzida pelas autoridades, descobriu-se que afinal Gourav Mukhi caminha a passos largos dos 30 anos - tem 29 - e que, por isso, tinha mentido de forma clara na hora de se registar enquanto jogador profissional. Não se sabe bem como o fez, mas o certo é que a sua 'espertice' acabou por não ter um bom resultado, já que acabou por ser suspenso por seis meses pela Federação Indiana de Futebol.O mais estranho de tudo é que esta já é a segunda vez que Mukhi é apanhado neste tipo de situações. A primeira sucedeu em 2015, quando confessou ter mentido na sua idade (na altura dizia ter 15) durante o estágio de escolha dos jogadores para representar a seleção indiana no Mundial de Sub-17 de 2017. Três anos volvidos de ter sido apanhado, o avançado voltou a tentar ludibriar tudo e todos... mas voltou a ser apanhado.Por fim, e para juntar mais um dado estranho a tudo isto, refira-se que em janeiro um dos jornais de referência do país, o 'Telegraph India', fez uma reportagem com o jogador enquanto este cumpria um estágio em Espanha referindo-se a ele como tendo 28 anos...