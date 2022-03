O Arema findou a participação no campeonato indonésio na quarta posição, com 65 pontos em 34 jornadas. O treinador português Eduardo Almeida levou aquela equipa a terminar a prova de regularidade com mais um triunfo e em casa, num jogo disputado esta quarta-feira.O avançado luso Carlos Fortes voltou a destacar-se ao apontar o único golo da partida com o PSM, à passagem do minuto 85. Assim, o ex-Vilafranquense terminou em 3º lugar entre os melhores artilheiros, com 20 golos, os mesmos do brasileiro Ciro (TR-Kabo), e apenas atrás do indonésio Spasojevic, com 22 golos, que alinha no campeão Bali United.No jogo ante o PSM, também o central português Sérgio Silva foi titular e alinhou os 90 minutos.