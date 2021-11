Indonésia: Arema volta às vitórias com o sétimo golo de Carlos Fortes esta época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Fortes voltou aos golos e ajudou o Arema a voltar às vitórias na primeira liga da Indonésia. O avançado português, de 26 anos, ex-Vilafranquense, igualou a partida (1-1), aos 34 minutos, de penálti, após o Persik Kediri ter aberto o marcador aos 31'. Fortes apontou, assim, o sétimo golo da época em 12 jogos oficiais.O Arema, formação orientada pelo português Eduardo Almeida, haveria de carimbar o triunfo fora de portas, por 3-2, face aos golos de Alfazari e Putra. O defesa português Sérgio Silva, ex-Oliveirense, e o guarda-redes brasileiro ex-Vilafranquense, Maringá, foram titulares pelo Arema e atuaram os 90 minutos.A equipa de Malang subiu assim ao terceiro posto da classificação, com 23 pontos em 12 jornadas, a cinco pontos do líder Bhayangkara, com os mesmos jogos da formação comandada por Eduardo Almeida.