Orientado por Bernardo Tavares, o PSM derrotou (2-1) o Rans Nusantara na 4ª jornada da liga e manteve o terceiro lugar, tendo o mesmo número de pontos (10) que o líder Madura United. O triunfo da equipa do português foi alicerçado no bis do brasileiro Éverton Nascimento. O PSM somou até ao momento três vitórias (PSS Sleman, Bali United e Rans Nusantara) e uma igualdade (Persija) nesta edição do campeonato. Sábado, a partir das 10 horas, terá lugar um duelo entre técnicos lusos.O PSM de Bernardo Tavares enfrentará o Arema (6º) de Eduardo Almeida.