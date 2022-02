Indonésia: Carlos Fortes dá vitória ao Arema

O avançado português Carlos Fortes marcou o único golo do Arema diante do Madura United, garantido à formação orientada pelo também luso Eduardo Almeida que permanece na liderança da liga da Indonésia.O ex-Vilafranquense, Vizela e Sp. Braga apontou o tento vitorioso (1-0) à passagem do minuto 18 num encontro em que o português Sérgio Silva também foi totalista pelo Arema.Assim, o Arema tem agora 55 pontos em 26 jornadas, mais cinco do que o Bali United, com 25 rondas disputadas, no 2º posto da classificação.