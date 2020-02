Infantino quer Superliga em África

Gianni Infantino quer revolucionar o futebol em África e avançou com várias medidas, à margem do AIPS Sport Media Awards, em Budapeste. Para o presidente da FIFA, as alterações já foram propostas à Confederação Africana de Futebol. “Profissionalizar 20 árbitros ao cuidado da FIFA, em formação e pagamento; investir em infraestruturas; e criar uma Superliga de clubes que ‘teria 200 milhões de euros de receitas’”, anunciou o líder da FIFA, que quer que a CAN se dispute de “quatro em quatro anos”.

O racismo também mereceu a atenção de Infantino, que deixou o aviso. “Um árbitro deve interromper uma partida. Se isto continua, o jogo será cancelado e a equipa apoiada perderá. Isto está a começar em poucos países mas se não houver ação, a FIFA vai intervir”. O futebol feminino mereceu destaque, tendo o presidente da FIFA anunciado um investimento de “mil milhões de euros” nos próximos anos.