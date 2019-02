Inferno na Turquia: «Cheguei a perguntar-me se era tão mau como me diziam»

Não joga, não treina com a equipa, não frequenta as instalações do clube. E para se manter em forma trabalha com as equipas da formação. Tem mais um ano de contrato, mas não vê a hora de sair deste inferno, do inferno turco. Carlos Kameni, guarda-redes camaronês do Fenerbahçe, contou ao jornal 'Marca' que é vítima de 'mobbing' em Istambul, onde chegou no verão de 2017, proveniente do Málaga."Com tudo o que me aconteceu é fácil vir abaixo momentaneamente, mas não pensei deixar o futebol. Tenho forças para continuar ao mais alto nível e quero voltar a Espanha. É impensável ficar aqui mais um ano nestas condições", contou o jogador."Quando chegou o novo treinador, o turco Aykut Kocaman, em novembro, excluiu-se sem qualquer explicação. Com o técnico anterior não jogava mas estava inscrito. Agora treino sozinho e vou para casa. Espero sair daqui no verão, vou-me embora sem qualquer arrependimento. Isto é muito desagradável, chegas a questionar em que mundo vives."Kameni não tem dúvidas que as pessoas do futebol na Turquia "são muito estranhas". "'Vendem-te fumo', cheguei a perguntar-me se era tão mau como me diziam. Isso afetou-me por uns tempos, mas agora não. Continuo com forças para voltar a jogar numa boa equipa e espero resolver dentro de alguns meses a minha situação."O guarda-redes recorda que houve outros jogadores a sair aborrecidos da Turquia. "Isto só acontece aqui, o futebol turco é de outro mundo. Antes de vir alguém comentou algo comigo, mas nunca imaginas como isto realmente é. Tive propostas para vir para cá muito antes e nunca imaginei passar por esta situação. Muitas estrelas saem daqui a mal, como aconteceu com Van Persie, Pepe, Sneijder ou o Podolski. E não mudou nada."