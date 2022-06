Ingleses avançam que Ryan Giggs renunciou ao cargo de selecionador do País de Gales

Ryan Giggs renunciou o cargo de selecionador do País de Gales. A informação está a ser avançada esta segunda-feira por vários meios de comunicação ingleses, que dão conta ainda de que a seleção galesa será dirigida pelo adjunto Robert Page no Mundial'2022, no Qatar, o primeiro do país desde Suécia'1958.

Eleito em janeiro de 2018, o ex-internacional pelo País de Gales e figura histórica do Manchester United está afastado das suas funções desde novembro de 2020, altura em que foi suspeito de ter agredido fisicamente duas mulheres. "Não quero que a preparação da seleção para o Mundial não seja colocada, de alguma forma, em causa por causa do interesse existente em torno de todo este caso. Tive a sorte de ter desfrutado de alguns momentos inesquecíveis durante os três anos em que estive à frente da seleção", explicou Ryan Giggs, num comunicado emitido esta segunda-feira que dá conta da sua intenção em renunciar ao cargo de selecionador nacional.