Ingleses colocam Koeman em "posição privilegiada" para ser o novo treinador do Rangers

Ronald Koeman será um dos favoritos para ocupar o cargo de treinador do Rangers, avança o 'Football Insider'. Steven Gerrard, o antigo técnico dos escoceses, assinou quinta-feira pelo Aston Villa , e o holandês é visto como uma forte possibilidade, ocupando "um lugar privilegiado entre a lista de candidatos".A mesma fonte garante que Ross Wilson, diretor de futebol do Rangers, tem o principal objetivo de contratar alguém "com prestígio e de renome" para assumir as rédeas da equipa, num leque de opções que também conta com Gennaro Gattuso ou John Terry, que de resto também seria um dos principais concorrentes ao cargo nos villains.O portal inglês adianta ainda que Ross Wilson e Koeman "têm uma boa relação", uma vez que chegaram a coincidir no Southampton, na temporada 2015/16.Recorde-se que Steven Gerrard deixou o Rangers em ótima posição na Liga Escocesa, na liderança isolada ao fim de nove partidas, quatro pontos à frente do segundo classificado, o Celtic.