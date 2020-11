Ingleses colocam maior promessa da Hungria na rota de Benfica e FC Porto

O futuro de Dominik Szoboszlai, médio húngaro do RB Salzburgo, poderá passar por Portugal. De acordo com o portal '90min', Benfica e FC Porto são dois dos clubes que fazem parte de uma extensa lista de interessados no futebolista que já é apelidado de "novo Cristiano Ronaldo" muito por culpa do seu remate potentíssimo.

Segundo a mesma fonte, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Lyon são os restantes 'tubarões' do futebol europeu que tentam garantir o concurso do talentoso internacional pela Hungria, de apenas 20 anos de idade.

Avaliado em 25 milhões de euros pelo 'Transfermarkt', Dominik Szoboszlai surgiu há poucos dias associado a uma possível transferência para os alemães do RB Leipzig. Recorde-se que as duas equipas são propriedade da gigante empresa de bebidas energéticas Red Bull.