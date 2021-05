Ingleses dizem que Juventus e Man. United batalham por Luís Campos

Depois do sucesso que ajudou a construir no Lille, Luís Campos estará na mira de várias equipas de topo europeias para assumir a função de diretor desportivo, segundo adianta a Sky Sports. De acordo com a emissora inglesa, as duas formações mais bem colocadas para garantir o antigo dirigente do Lille são o Manchester United e a Juventus, ainda que haja também interesse do Arsenal.





Citado pela emissora britânica, Luís Campos diz-se pronto para aquela que considera ser a melhor liga do Mundo. "No futebol moderno a presença de um diretor desportivo é fundamental. Os maiores e melhores clubes do Mundo estão sempre em busca dos melhores para garantir os melhores resultados. Considero-me privilegiado por estar na lista dos melhores clubes do mundo e sinto-me honrado por isso. A Premier League é considerada uma das mais competitivas do Mundo e como competidor gostaria desse desafio", disse.Note-se que a Juventus tem efetivamente um diretor desportivo em funções, mas Fabio Paratici verá o seu contrato chegar ao final no término da presente temporada, pelo que essa via está em aberto. Quanto ao Manchester United, não conta com um diretor desportivo e essa 'figura' normalmente nem é habitual nos clubes ingleses.