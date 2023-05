Iniesta deixa Vissel Kobe em lágrimas e diz que procura clube: «Quero acabar a carreira a jogar»

Andrés Iniesta vai deixar o Vissel Kobe, do Japão, "por mútuo acordo", mas deixou claro que não pretende pendurar já as chuteiras. O médio espanhol de 39 anos, que não conseguiu evitar as lágrimas na despedida, explicou que quer deixar o futebol a jogar e não na condição de desempregado."Julgo que sempre pensámos que me retiraria aqui, era esse o desejo de todos", explicou o jogador, comovido, numa conferência de imprensa onde apareceu ao lado do dono do Vissel, Hiroshi Mikitani.O médio contou que "as prioridades do treinador são outras", pelo que não tem sido muito utilizado na equipa japonesa. Mas sente-se em condições para "continuar a jogar e a competir"."Gostaria de terminar a minha carreira a jogar num campo de futebol e essa parte agora é a que está a ser mais complicada. Sinto-me com capacidade e vontade de continuar. Depois de encerrar esta etapa, veremos que opções podem surgir", sublinhou.