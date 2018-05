Continuar a ler

"Tive muita sorte por receber logo diferentes propostas", disse Iniesta, que fez questão de agradecer ao novo clube pela confiança nele depositada "como jogador e pessoa para fazer crescer a equipa".O antigo número '8' do atual campeão espanhol demonstrou o seu respeito pela Japão, realçando que tentará adaptar-se à nova casa o mais rápido possível.O internacional espanhol foi acompanhado pelo presidente do Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani, que é também o diretor executivo da gigante tecnológica Rakuten, patrocinadora oficial do FC Barcelona.O futebolista viajou para Tóquio depois de ter jogado, no domingo, o seu último jogo pelos catalães, frente à Real Sociedad, e deverá integrar-se na nova equipa após o Mundial2018, que se realiza de 14 de junho a 15 de julho.Andrés Iniesta conquistou 32 títulos nos 'blaugranas', bem como dois campeonatos europeus e o Mundial pela seleção espanhola, sendo que foi o autor do golo que deu a vitória à Espanha na final do Mundial2010, frente à Holanda (1-0). Esta época, o jogador fez 25 jogos pelo clube espanhol e marcou um golo.O Vissel Kobe, que conta também com o internacional alemão Lukas Podolski, está na sexta posição na classificação da I Liga japonesa.DAZP/NFO // NFOLusa/Fim