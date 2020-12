Iniesta foi operado e enfrenta paragem de quatro meses

Andrés Iniesta, médio do Vissel Kobe, foi operado com sucesso a uma rotura muscular na coxa direita e terá pela frente uma paragem estimada de 4 meses, informou o clube japonês.





O internacional espanhol de 36 anos, sofreu uma lesão no decorrer do jogo de quinta-feira dos quartos de final da Liga dos Campeões Asiática, frente ao Suwon Bluewings.Formado no Barcelona, Iniesta esteve 15 temporadas ao serviço da equipa blaugrana, quando em 2018 se mudou para o campeonato japonês.