Iniesta: «Perdi a vontade de viver, abraçar a minha mulher era como abraçar uma almofada»

Andrés Iniesta contou, em declarações ao podcast 'The Wild Project', alguns pormenores do período difícil que passou em 2009, quando um dos seus melhores amigos, Dani Jarque, morreu vítima de um ataque cardíaco "Quando estava a lutar contra a depressão, o melhor momento do meu dia era quando tomava os comprimidos e ia para a cama. Perdi a vontade de viver. Abraçar a minha mulher era como abraçar uma almofada. Não sentia nada", começou por referir, antes de revelar que, até aos dias de hoje, faz terapia."Continuo a fazê-lo porque preciso de melhorar. Gosto de ouvir os profissionais a falarem sobre doenças mentais e depressão. Com o tempo, a vida ensina-te que as doenças mentais podem afetar qualquer pessoa. Não tem a ver com bens materiais. Podes ter todos os carros do Mundo, tudo o que queiras, mas continua a ser difícil enfrentar os problemas da vida", rematou.Recorde-se que, aos 38 anos, Iniesta representa o Vissel Kobe, do Japão.