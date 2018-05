Ronaldo volta a ter todos os focos sobre si. Primeiro com declarações em Kiev , no sábado, dando a entender que aquele tinha sido o seu último jogo pelo Real Madrid; depois já na capital espanhola, domingo, agradecendo o apoio dos adeptos, dos companheiros de equipa e de todo o staff merengue e despedindo-se "até para o ano" . E até o 'rival' Iniesta, que no final da temporada deixou o Barcelona para rumar ao Japão, falou sobre o internacional português, recordando o momento em que mandou calar Ronaldo.Em entrevista a Risto Mejide, transmitida domingo, o antigo médio do Barcelona lembrou um episódio com Cristiano Ronaldo, uma troca de palavras em 2009 que o espanhol não gostou. "Mandei-o calar, porque me repreendeu [num lance com Diarra] dizendo que me tinha atirado para o chão... e estava em Camp Nou, na minha casa", justificou Iniesta. "Não tenho qualquer tipo de contacto com ele, a não ser as vezes que coincidimos em campo. Não tenho o seu telefone", disse o espanhol.